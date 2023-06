Le Toulousain Net Explorer accompagné par Bpifrance pour obtenir un label

NetExplorer, éditeur de logiciel basé à Toulouse, annonce sa sélection parmi les vingt-et-une entreprises (retenues parmi plus de quarante candidatures) qui bénéficieront de l’accompagnement de l’État français opéré par Bpifrance pour obtenir le label SecNumCloud, décerné par l’Agence nationale de sécurité des services d’information (Anssi).

Aujourd’hui, seuls cinq prestataires disposent de ce label. NetExplorer souhaite passer la certification SecNumCloud d’ici fin 2024. Fondée en 2007, la société spécialisée dans la gestion de fichiers dans le cloud revendique plus de 1500 entreprises clientes et 200.000 utilisateurs quotidiens. Elle stocke plus de 300 millions de fichiers. Présente en France, Belgique, Luxembourg et Suisse, l’entreprise est détenue à 100 % en fonds propres et dirigée par l’entrepreneur Bertrand Servary.