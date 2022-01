La Région Occitanie et Bpifrance lance un prêt Relance pour les TPE et PME

La Région Occitanie et le réseau Sud de la banque publique d’investissement Bpifrance annoncent le lancement du dispositif « Prêt Relance Occitanie » pour aider les entreprises à mieux rebondir dans cette période de crise sanitaire et économique. Il s’adresse aux TPE et PME de tous les secteurs d’activité ayant plus de trois ans d’existence.

Le montant des prêts est compris entre 10.000 et 300.000 euros. Le remboursement sera de sept ans, avec un différé de deux ans, ou de cinq ans, avec un différé d’un an. Pour les prêts inférieurs à 75.000 euros, le processus sera entièrement en ligne. L’initiative est financée à hauteur de 15 millions d’euros par la Région Occitanie. Les financements pourraient s’élever au total à 52,5 millions d’euros. Plus de 500 entreprises devraient bénéficier de ces prêts selon Bpifrance et la Région Occitanie.