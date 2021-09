Le vélo a changé de braquet en Occitanie

Tout roule pour le vélo en Occitanie ! Le chiffre d’affaires de la filière avoisine les 17,3 millions d’euros et fait travailler environ 650 personnes selon Ad’Occ. L’agence de développement économique régionale a été chargée en 2018 par la Région d’animer la filière à travers l’association Vélo Vallée. Une quarantaine d’entreprises appartiennent au cluster, dont le siège est à L’Isle-Jourdain dans le Gers. Elles font partie des diverses étapes de la chaîne industrielle (bureaux d’études, matières premières, production, composants et accessoires, marques de vélos, distribution, etc.).

La Région Occitanie revendique plus de cinquante voies vertes pour les vélos sur le territoire, allant de 4 à près de 80 kilomètres. Parmi celles-ci, la voie verte dite du Canal du Midi, qui relie Carcassonne à Trèbes. Du 23 au 26 octobre 2021, Toulouse accueillera d’ailleurs le CycleSummit. Une réunion d’une centaine de tours opérateurs spécialisés vélo pour encourager la pratique du cyclotourisme sur le territoire.

Le marché du vélo a doublé en France en huit ans. Il a enregistré une progression de 25% en 2020 avec un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros estime le syndicat professionnel Union Sport et Cycles.