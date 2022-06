Législatives : participation en baisse à 17h en Occitanie

La participation aux législatives est l’une des inconnues de ce scrutin. A 17h, le taux s’établissait à 42,59% en Haute-Garonne. C’est un peu moins bien qu’en 2017 à la même heure (43,60%).

Comme il y a cinq ans, la participation est très contrastée d’un département à l’autre en Occitanie.

Ainsi, on a plus voté dans le Lot (52,37%), le Gers (45,72%) et la Lozère (44,74%), tandis que la mobilisation des électeurs est restée faible dans le Gard (40,17% et l’Hérault (39,73%) à l’heure du thé. Le département s’étant le moins mobilisé reste les Pyrénées Orientales (39,59% contre 42,59% en 2017). Pour le littoral, l’appel des plages a été plus fort que celui des urnes, la grande majorité des bureaux de vote ayant fermé à 18h.

A noter qu’au niveau national, la participation n’a pas dépassé les 39,42% à 17h, soit le plus faible taux depuis 2012.