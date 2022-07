Le 4 octobre prochain se tiendra, au B612 à Toulouse, la 2e édition des Excellence Club Aerospace Awards. Reconnu internationalement par le secteur de l’aéronautique et du spatial, cet événement permettra d’apporter une réponse à la crise actuelle et de construire un futur innovant pour le secteur. Cinq lauréats seront désignés par un jury d’experts et de professionnels pour cinq prix (aviation verte, innovation 2022, intelligence artificielle…).

Organisé par Excellence Club Aerospace, club d’affaires réunissant régulièrement les acteurs du secteur aéronautique et aérospatial, cette remise de prix sera l’occasion pour les décideurs, financiers, fournisseurs et manufacturiers de se rencontrer. L’événement est ouvert à toutes les entreprises et équipes étudiantes qui ont envie de présenter un projet ou une solution innovante pour l’aéronautique et le spatial de demain.

Les inscriptions se font jusqu’au 2 septembre. Plus d’informations.

Excellence Club Aerospace Awards, le 4 octobre, au B612.