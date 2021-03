Des résidences de tourisme uniques en France. C’est le pari effectué par la ville de Gruissan, qui crée les « Îlots de Gruissan », établissement nautique de trente-cinq lodgeboats, aménagé dans le port de la ville. Quinze habitations destinées à la location seront installées à l’avant-port le 1er juin et complétées par le reste de la flotte le 1er juillet. L’objectif : accueillir un mode de tourisme durable sur le littoral français et réinventer le port de plaisance. Ce projet fait de Gruissan la seule station balnéaire en France équipée d’habitats flottants.

Pour réaliser le projet, l’office du tourisme a fait appel à des entreprises de la région : Alliance Plaisance (Sète), qui a imaginé et designé les lodgeboats, et Chalet Fabre (Rodez), spécialisée dans la construction de chalets modulaires. L’entreprise nantaise Metalu s’est, quant à elle, occupée de la partie immergée, le raccordement des eaux usées et l’homologation à la navigation. Pour garantir l’amarrage des habitats flottants, un ponton brise-clapots est actuellement en cours de réalisation par les services techniques du port.

Cette nouvelle offre de tourisme durable sur le littoral répond à un besoin, comme le souligne Richard Perdu, directeur du développement d’Alliance Plaisance. « La population de plaisanciers est vieillissante, et la montée des eaux liée au réchauffement climatique menace certains campings. L’idée, c’est d’amener une alternative pour loger une clientèle nouvelle de vacanciers. »

Deux prototypes disponibles à la location

Les lodgeboats assurent le confort des vacanciers, avec une ou deux chambres, une cuisine, un salon et une grande terrasse. Les services « à bord » sont identiques à l’hôtellerie comme la literie, le ménage, la livraison de petits-déjeuners ou de repas, et ce en lien avec des prestataires et des restaurateurs locaux.

Les habitats flottants sont proposés à la nuitée (entre 90 euros pour une chambre et 115 euros pour deux chambres en basse saison, et entre 130 et 200 euros en haute saison) ou en séjour.

Encore inexistante, une réglementation de l’hébergement flottant de loisir est en cours de rédaction. « Il y a certes des hébergements flottants sur des lacs, mais nous nous trouvons ici en milieu maritime, avec de nombreuses contraintes », souligne Richard Perdu.

En attendant cet été, il est possible de louer, sur le site internet d’Alliance Plaisance, deux lodgeboats prototypes depuis le 1er mars. Ayant servis à une phase de test en juin 2020, ces prototypes ont généré environ 10.000 euros en retombées économiques directes et une satisfaction client avoisinant les 100%.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Trente-cinq habitats vont être construits pour l’été. Crédit : DR.