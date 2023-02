Les Inn’Ovations 2023 dévoilent leurs lauréats 2023

La 42e édition du concours Les Inn’Ovations a récompensé, le 31 janvier, sept entreprises en amont des rencontres de l’innovation Occitanie Innov, organisées par l’agence de développement économique de la Région Occitanie. Les lauréats ont reçu une dotation de 25.000 euros chacun.

Le Grand Prix a été décerné à Neurinnov, une start-up héraultaise qui développe un dispositif médical destiné à redonner de l’autonomie aux personnes atteintes de tétraplégie. Elle a aussi emporté le prix « Produits et services du futur » .

Le prix « Innovation & International » est allé à Apisolis, qui a développé une alternative durable à l’enfumoir des apiculteurs.

Le prix « Start-up de l’année » est revenu à Acursurgical, qui produit des technologies robotiques de pointe pour rendre la microchirurgie rétinienne plus accessible et reproductible.

Tracto Lock a reçu le prix « Innovation & Territoires » pour son système universel d’attelage automatique pour tracteurs agricoles.

Le prix « Innovation & Alimentation durable et responsable » a été remis à Asclepios Tech avec sa solution innovante de traitement agricole par signaux lumineux économe en énergie.

Le prix « Innovation & Transition écologique » a été décerné Cactile, qui développe une solution brevetée et éco-conçue permettant de conférer de nouvelles fonctions aux toitures en pente et aux façades des bâtiments.

Enfin, un prix Coup de cœur a également été attribué cette année ! Le lauréat est Corrohm, une start-up qui a mis au point une solution de traitement visant à prémunir de la corrosion les ouvrages en mer grâce à des bactéries marines.

Plus de 300 entreprises ont candidaté, dix-huit ont été sélectionnées et sept donc ont été primées. Un jury pluridisciplinaire de plus de 100 participants a choisi les lauréats.

Crédits photo : Ad’Occ - DR