Les Vins du Sud-Ouest récompensés à l’échelle européenne

Les Vins du Sud-Ouest se sont vu décerner le 19 octobre, le prix européen Paolo Benvenuti, attribué dans le cadre des Iter Vitis Awards qui, chaque année, distinguent des initiatives permettant de protéger et de valoriser le patrimoine viticole. Cette récompense, remise lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Saint-Jacques-de-Compostelle, met en lumière les cépages qui font partie de l’identité du Sud-Ouest : petit et gros manseng, tannat, petit courbu, arbouriou, négrette, bouysselet, malbec, braucol, duras, prunelart, loin de l’œil, etc.

Riche de plus 130 cépages autochtones, les vignobles du Sud-Ouest abritent seize appellations d’origine protégée (AOP) et douze indications géographiques protégées (IGP), réparties entre les Pyrénées, le Pays basque, l’océan Atlantique et le Massif central. Ils sont composés de 55 % de blanc (sec ou doux), 32 % de rouge et 13 % de rosé.