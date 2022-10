Les Vins du Sud-Ouest en ordre de bataille face au changement climatique

Elle affiche une récolte en baisse de 3 % cette année par rapport à 2021 mais reste optimiste pour relever les défis du changement climatique et répondre aux nouvelles tendances des consommateurs. L’Interprofession des vins du Sud-Ouest, qui s’étend de l’Aveyron au Pays basque et de l’Ariège à la Dordogne, réunit 8200 exploitations et vingt-huit caves coopératives représentant 13.000 emplois. Face à une nouvelle baisse des volumes, liée à différents événements climatiques (gel, grêle, sécheresse) cette année, les vignobles tentent de trouver des solutions.

Sur cinq ans, les récoltes des vins du Sud-Ouest accusent une chute de 17 %. En 2022, la production descend à 2,7 millions d’hectolitres contre 3,3 millions en moyenne pour 45.000 hectares. « Les vignerons priorisent leur production sur les vins les plus demandés comme les Côtes de Gascogne, donc il est parfois compliqué de trouver l’équilibre », analyse Paul Fabre, directeur de l’Interprofession des vins du Sud-Ouest. « Nous ne voulons pas une solution unique mais plutôt être dans l’anticipation, le réactif et le structurel. L’anticipation, c’est le travail que nous menons avec l’Institut français de la vigne et du vin, l’Inrae, Météo France et les chambres d’agriculture pour établir une cartographie de chaque terroir et évaluer l’impact climatique. Ce projet va durer trois ans. Côté réactif, nous étudions la mise en place d’un outil de régulation en gardant les fortes récoltes pour faire la jonction avec les petites et libérer du volume si besoin. » Afin de s’adapter au réchauffement climatique, l’interprofession travaille aussi sur les cépages disparus autochtones et la robotisation du travail du sol.

Actions ciblées dans les supermarchés

Côté business, les Vins du Sud-Ouest sont vendus à 40 % dans la grande distribution, 30 % à l’export, 20 % en vente directe à la propriété et 10 % chez les cavistes indépendants. Avec la baisse du pouvoir d’achat des clients, l’interprofession s’attend à une période compliquée pour les ventes de vin et prépare donc des animations dans les supermarchés, dont des actions spécifiques pour mettre en avant leurs produits dans les enseignes U, fin janvier-début février 2023, et le groupe Cora début février. L’export devient aussi un enjeu avec la volonté des vignobles d’attaquer le marché américain.

Lancée en septembre dernier par l’Interprofession des vins du Sud-Ouest, la nouvelle marque « Sud-Ouest de cœur », qui a pour but de regagner les consommateurs locaux, est déjà promue par trente-et-un restaurants de l’agglomération toulousaine. L’an prochain, l’objectif est d’atteindre les cinquante établissements. En 2021, l’interprofession affichait un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros.

Julie Rimbert

Sur la photo : L’interprofession des Vins du Sud-Ouest, qui s’étend de l’Aveyron au Pays basque et de l’Ariège à la Dordogne, réunit 8200 exploitations et vingt-huit caves coopératives, représentant 13.000 emplois. Crédit : Interprofession des vins du Sud-Ouest.