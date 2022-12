Train. Les billets à 1 euro ont du succès auprès des Occitans

Les samedi 3 et dimanche 4 décembre se déroulait la première opération mensuelle « train régionaux à 1 euro ». Cette initiative, jusqu’alors exceptionnelle, est désormais proposée par la Région Occitanie tous les premiers week-ends de chaque mois. Un peu plus de 65.500 billets à 1 euro ont été recensés sur un total d’un peu plus de 76.500 voyageurs sur l’ensemble du week-end (usagers abonnés compris). Par rapport à un week-end de décembre « normal », cela représenterait une hausse de fréquentation de 141 % (31.700 voyageurs recensés par exemple le week-end des 4 et 5 décembre 2021).

Pour le prochain « week-end à 1 euro », les 7 et 8 janvier 2023, les billets seront disponibles à la vente dès le 23 décembre. Une enquête statistique de SNCF Voyageurs Occitanie est par ailleurs en cours jusqu’au 23 décembre sur cette initiative pour en dresser un bilan plus complet. Elle compte à ce jour 2721 répondants. Les résultats complets de l’enquête seront connus début 2023.