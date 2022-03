Les salariés d’Airbus augmentés de 6,8 % sur deux ans

Les négociations annuelles obligatoires se sont achevées, mardi 22 mars, par un accord conclu entre la direction d’Airbus et trois syndicats : FO, la CFE-CGC et la CFTC. Les salariés bénéficieront d’une enveloppe d’augmentation de 6,8 % sur deux ans, découpée en deux parties. Entre juillet 2022 et juin 2023, la hausse de la rémunération des personnels d’Airbus aviation commerciale pourra atteindre 3,9 %, dont 2 % d’augmentation générale et 1,9 % d’augmentation individuelle. À partir de juillet 2023, les rémunérations des salariés bénéficieront d’un nouveau coup de pouce de 1 %, auquel pourra s’ajouter 1,9 % d’augmentation individuelle.

Cet accord, qui concerne les salariés en France, a été signé par les trois principales organisations syndicales de l’avionneur européen : FO (38 %), la CFE-CGC (31 %) et la CFTC (14 %), et concerne Airbus avion (24.000 salariés) et Airbus Atlantique (13.000). Pour la CGT, cet accord est « inacceptable ». « Qu’il soit signé sur deux ans est complètement incompréhensible, surtout dans le contexte actuel des plus mouvants, avec une inflation qui galope de jour en jour », a indiqué à l’AFP le coordinateur CGT pour le groupe Airbus, Michel Molesin.

Outre les hausses de rémunérations, les salariés toucheront une prime d’intéressement de 3692 euros bruts, à laquelle devrait s’ajouter dans les prochaines semaines une prime de participation aux bénéfices d’un montant presque équivalent.