Lingerie. Sénovie prend soin de la peau des femmes

Il n’y a pas d’âge pour être startupper. À 59 ans, Françoise Escourrou, au côté d’associés, a lancé Sénovie, une marque de lingerie et de vêtements destinée aux femmes à peau réactive. La gamme d’une vingtaine de références de tee-shirts, soutiens-gorge ou culottes, disponible sur le net et dans une dizaine de boutiques spécialisées en France, est en coton biologique ou labellisée Oeko-Tex (garantie d’absence de produits toxiques pour le corps et l’environnement).

Les tissus sont sourcés dans le Tarn, auprès de Berlaine Bercolor ou Jules Tournier et Fils. La fabrication est elle aussi tarnaise, assurée par les ateliers Jersey Créations ou encore GMG. Un parti pris made in France, voire « made in Région », quitte à afficher des prix plus élevés que ceux de la grande distribution spécialisée. « Nous voulions une qualité irréprochable, saine pour la peau, avec une traçabilité certifiée », explique Françoise Escourrou, ancienne microbiologiste au sein du groupe Pierre Fabre pendant trente années.

Le confort sous toutes les coutures

L’entreprise a démarré sous l’impulsion de Marie-Pierre Apers, aujourd’hui retirée des opérations de Sénovie. Atteinte d’un cancer du sein, dont le traitement rend sa peau réactive, elle propose à Françoise Escourrou et Régis Chambion, styliste modéliste indépendant ayant travaillé pour Liberto ou Teddy Smith, de créer ensemble des vêtements pensés pour limiter les frottements et les démangeaisons liées aux cicatrices. Matière naturelle sans élasthane, couture travaillée pour être enrobée, confort, forme fonctionnelle… tout est étudié. La marque est lancée en 2018 depuis Pin-Balma, après une opération de crowdfunding de 20.000 euros, suivie d’un emprunt bancaire de 24.000 euros.

Une gamme indiquée en cas d’allergie

Sénovie a, depuis, pivoté vers une proposition plus large destinée aux femmes à peau sensible, atteintes d’eczéma ou de psoriasis par exemple. « Aujourd’hui, près de 90 % de nos 400 clientes présentent une forme d’allergie. C’est notre cible principale », indique Françoise Escourrou. Après des années Covid en demi-teinte, où la start-up a réalisé 30.000 euros de chiffre d’affaires en 2021, Sénovie cherche à accroître sa visibilité pour occuper ce créneau en national. « Nous souhaitons lever des fonds, de l’ordre de 50.000 euros, pour financer la publicité sur les réseaux sociaux », confirme la directrice générale.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Françoise Escourrou, directrice générale de Sénovie, a participé à la création de Sénovie pour trouver plus de sens dans son travail. Crédit photo : Hélène Ressayres-ToulÉco.