Le fonds d’investissement toulousain M Capital lance un fonds Tourisme pour la Côte d’Azur. Un projet construit avec la Caisse d’Épargne Côte d’Azur et la BEI (Banque européenne d’investissement), avec le concours de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Chambre de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur.

Il s’agit d’un fonds de dette de 60 millions d’euros qui réunit des investisseurs publics et privés afin de produire un effet levier en agrégeant entre 200 et 300 millions d’euros par le biais de co-investissements. Les financements accordés pourront aller jusqu’à 2,5 millions d’euros par projet, le plan d’investissement prévoyant dix à quinze investissements chaque année.