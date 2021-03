Malgré la crise, le téléphérique toulousain Téléo se dessine

C’est le chantier emblématique du moment à Toulouse : la mise en œuvre du téléphérique urbain Téléo (82 millions d’euros de budget, dont 50 millions d’euros pour les travaux et le système). Il doit relier le site de l’Oncopole à l’université Paul Sabatier en passant par l’hôpital Rangueil et sa mise en service initiale était prévue fin 2020, mais les Toulousains devront patienter un an de plus. « Après un premier confinement qui a mis le chantier à l’arrêt l’année dernière et désormais des règles sanitaires très strictes à appliquer, nous n’avançons pas aussi vite que prévu, mais nous avançons », s’est quand même réjouit Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo Ingénierie, maitre d’ouvrage lors d’une visite de chantier organisée le vendredi 5 mars.

Il mise désormais sur une marche à blanc l’été prochain, et une mise en service à la fin de l’année. D’ici là, avant les premiers tests, les cabines, déjà fabriquées, devraient être présentées aux Toulousains sur la place du Capitole en avril ou en mai.

Le premier téléphérique urbain de cette ampleur en Europe

Actuellement, la phase de tirage des câbles qui a débuté en novembre dernier se poursuit et devrait s’achever en mai. « Le tirage et la mise sous tension des câbles est une phase technique compliquée, mais c’est aussi ce moment qui relie toutes les parties du chantier en un seul et même ouvrage », décrit Jean Souchal, le président de la société conceptrice Poma, qui assure que le chantier Téléo est « le premier de cette ampleur en Europe réalisé par la société Poma, compte tenu de la topographie du parcours pour un téléphérique urbain ».

Tout au long de ce parcours de 3km, Téléo doit en effet enjamber la Garonne, les lacs des ballastières et la réserve naturelle régionale « Confluence Garonne-Ariège », zone classée Natura 2000, puis franchir la colline de Pech David et enfin survoler la zone hyper urbanisée de Rangueil. L’ensemble du parcours comptera trois stations et seulement cinq pylônes, grâce à la technologie 3S développée par Poma (constituée de deux câbles porteurs et d’un câble tracteur), retenue en raison de sa résistance au vent et de son faible impact sur l’environnement.

Les chantiers des trois stations menés de front

Le chantier, mené de front dans sa globalité, entrera bientôt dans la phase de second œuvre pour les trois stations. Celle de l’Oncopole-Lise Enjalbert, est la plus avancée. Située en zone inondable elle a été construite sur pilotis par le cabinet toulousain Séquences Architecte. « Contrairement aux stations de téléphériques de montagne, souvent à l’air libre, nous avons fait le choix de couvrir le clos couvert des cabines d’un bardage en métal puis d’une seconde peau en acier perforé », décrit Marc Pirovano, architecte et cofondateur du cabinet Séquences.

La station intermédiaire de l’hôpital Rangueil Louis Lareng, construite à flanc de colline, est la plus contraignante et spectaculaire. Elle comprend trois niveaux et est deux fois plus longue que les autres (80 mètres). Elle est couverte par une charpente métallique de 550 tonnes. « Les travaux y sont à l’arrêt en ce moment car, au-delà des impératifs liés au Covid, la co-activité est impossible pendant la période de tirage des câbles », explique Paul Vilar, le directeur régional de Bouygues Travaux public. Ils reprendront à partir du mois de mai pour installer le clos couvert.

Compensation environnementale et enjeu économique

Malgré l’encombrement minimum des cinq pylônes qui limitent les impacts au sol, côté Oncopole quelques arbres ont dû être arrachés, d’autres étêtés. C’est pourquoi, dans un souci de compensation environnementale, 600 nouveaux arbres seront plantés sur le parcours ainsi que quatre haies de 4000 plants sur les parcelles agricoles de Pouvourville appartenant à la régie agricole de la ville de Toulouse.

À l’occasion de cette visite, Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, a rappelé son souhait d’inscrire Téléo dans la stratégie de desserte intermodale de la métropole. « Relié à la ligne B du métro et aux lignes de bus, Téléo sera une véritable alternative aux déplacements individuels. Il va dans un premier temps desservir trois sites majeurs de Toulouse, l’Oncopole, qui représente 6000 emplois, l’hôpital Rangueil, qui soigne 200.000 patients par an, et l’université Paul Sabatier, qui rassemble 35.000 étudiants et chercheurs. À terme, nous l’envisageons comme un maillon de la ceinture sud qui reliera Saint-Orens à Colomiers. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Le chantier emblématique de Téléo se poursuit. Sa mise en service est attendue à la fin de l’année. Crédit : Tisséo Ingenierie-Airimage.