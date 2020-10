Marie-Anne Péchinot DG du site de Montpellier de Zimmer Biomet

Après son rachat, en 2016, de Medtech, pionnier de la robotique chirurgicale, Zimmer Biomet monte en puissance. À l’été 2021, le groupe américain va transférer à Mauguio ses équipes, actuellement réparties sur trois sites montpelliérains, dans son nouveau centre d’innovation et de production dans les domaines de la robotique et des technologies avancées, dédiées à la chirurgie du genou, du dos et du crâne. Le site héraultais emploie à ce jour 160 salariés et une trentaine de consultants.

La R&D, en lien avec le site de Montréal (Canada), porte sur les tailles des robots, l’ergonomie, la rapidité d’utilisation... Cinquante recrutements sont prévus d’ici à la fin de l’année, en production et sur des fonctions associées (qualité, expéditions). Le futur bâtiment (5000 m2) représente un investissement de 20 millions d’euros. Investissement salué par Business France dans son rapport annuel. « C’est une belle reconnaissance d’être citée. Les entreprises américaines sont souvent décriées, pour des suppressions de postes ou des fermetures de sites. Là, c’est l’inverse ! », s’exclame Marie-Anne Péchinot.

La croissance rapide, « à deux chiffres », pose des enjeux d’agilité. « Nous exerçons un métier rigoureux, de précision, où l’on ne peut pas lésiner sur la qualité du produit, mais les collaborateurs doivent aussi savoir s’adapter, changer de priorité en cours de route… Nous sommes sur quatre ou cinq projets en parallèle. » Pour pallier les difficultés de recrutement, la dirigeante mise sur le vivier d’emplois toulousain de l’aéronautique, actuellement en souffrance. « Il y a des similarités entre nos métiers. Je suis en relation sur ce sujet avec Ad’Occ (Région Occitanie) », conclut-elle.

H.V.

Photo : DR.