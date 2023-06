Marque phare des années 1960, Kelton renait et assemble ses montres dans le Gers

C’est une marque de montres françaises, icone des années 1960 et 1970 et plébiscitée par des stars comme Sylvie Vartan, qui fait son grand retour. Née en 1955 à Besançon avant de disparaître en 1984 pour n’avoir pas anticipé l’arrivée du quartz, la marque Kelton a été relancée en 2018, avec toujours la volonté de proposer un rapport qualité-prix raisonnable, une philosophie qui a fait sa force. À l’époque, les montres Kelton étaient vendues dans les stations-service et les bureaux de tabac. L’entreprise, relancée par Édith Chapelle-Petit, directrice de Kelton, et Vincent Bergerat, directeur de création, produit désormais chacun de ses modèles en petites quantités au sein de Manufacture Générale Horlogère (MGH) installé à Lectoure, dans le Gers, pour la conception et l’assemblage de ses créations.

« L’idée est de surfer sur la nostalgie, le succès de la marque, en touchant les plus de 50 ans qui l’ont connue, mais aussi de cibler de nouveaux clients comme les jeunes actifs entrant dans la vie professionnelle, en proposant des montres mécaniques, au look vintage sur des modèles réadaptés », souligne Édith Chapelle-Petit. « Le marché a évolué mais il reste prometteur : les hommes portent peu de bijou et la montre est un accessoire important. »

Montres abordables et vitrine haut de gamme

La marque vise la même stratégie qu’à son apogée, en proposant également des produits spécifiques pour le haut de gamme. « Nous avons des modèles abordables entre 100 et 500 euros mais nous misons aussi sur des collaborations singulières et audacieuses, comme celle avec la marque Chaptal et ce modèle vendu 1150 euros », détaille Édith Chapelle-Petit. Chaptal, spécialiste du cuir, et Kelton se sont ainsi associés pour créer une montre éditée à 200 exemplaires, baptisée Chronographe 1972. Ce chronographe mécanique à remontage manuel rend hommage au palmarès d’Emerson Fittipaldi, ambassadeur de Kelton à son âge d’or, et sacré deux fois champion du monde de Formule 1 en 1972 et 1974.

Les montres Kelton sont maintenant vendues via le site internet de la marque, dans des concept stores et dans le réseau des bijouteries. De quoi faire également progresser l’activité de MGH. La société gersoise a vu son chiffre d’affaires bondir de 3,66 millions d’euros en 2020 à 4,05 millions d’euros en 2021.

Julie Rimbert

Sur la photo : Chaptal, spécialiste du cuir, et Kelton se sont associés pour créer une montre éditée à 200 exemplaires, baptisée Chronographe 1972. Crédit : Kelton.