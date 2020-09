Maylis Adhémar, ses mots sur des maux

Maylis Adhémar - un pseudo - a le triomphe modeste. La jeune femme de 35 ans ne s’emballe pas. Comme sur la photo qui illustre son premier roman, la Toulousaine y va sur la pointe des pieds, à pas de loup. Où ? Vers le succès, pardi. Lorsque nous l’avons rencontrée, en juillet, elle rentrait d’un séjour à Paris. L’hebdomadaire Elle l’avait retenue parmi trois autres talents pour la rentrée littéraire. Maylis avait alors enchaîné rendez-vous professionnels et séances photo pour illustrer la critique de son livre Bénie soit Sixtine publié en septembre dans les colonnes du magazine par la romancière Olivia de Lamberterie. Un gage de reconnaissance mais aussi une belle promesse de ventes.

Et, pour parfaire ce début très prometteur, c’est l’éditrice de Julliard, et autrice du roman Le Consentement, Vanessa Springora, qui l’a appelée en personne en ce mois de février. « Elle recherchait des jeunes auteurs et elle m’a indiqué m’avoir choisie. Trop bien ! », raconte très simplement cette boulimique d’écriture, qui figure désormais dans le catalogue de cette maison parmi les écrivains Jean Teulé, Philippe Besson et Yasmina Khadra. En 1954, Jean Julliard publia Bonjour tristesse. Encore un signe. Mais, contrairement à Françoise Sagan, qui créa une légende d’une femme futile, mondaine, et irresponsable, Maylis a la tête sur les épaules et une vie stable, bien remplie. « En septembre, je vais reprendre mon travail de journaliste indépendante, même si on me dit que l’on peut vivre des romans. On ne sait jamais », précise, lucide la romancière, née à Bordeaux, qui a bouclé l’écriture des 300 pages en un an.

Poids des traditions familiales et religieuses

Sixtine, très pieuse, rencontre son alter-ego Pierre-Louis, ultra-catholique d’extrême-droite, homophobe, raciste et membre de la (fausse) communauté religieuse Les frères de la Croix. L’union est rapidement scellée par des noces catholiques traditionnelles puis elle tombe enceinte. Cependant, la jeune femme vit mal sa grossesse, claquemurée dans une prison dorée. Alors qu’un évènement tragique se produit, elle s’échappe, prend la fuite avec son enfant, loin de l’emprise de sa belle-famille fondamentaliste.

Maylis brosse le portrait de cette jeune femme issue de la bourgeoisie catholique rennaise. Elle décrit le parcours semé d’embûches de cette héroïne vers son émancipation, vers sa libération, alors que son destin déjà écrit semble irrémédiable : tu seras mère au foyer de cinq enfants car Dieu le veut. La force de ce premier roman repose sur les descriptions très précises et détaillées du quotidien de Sixtine, rythmé par les prières genoux au sol et les messes. Maylis insiste en filigrane sur le poids des traditions familiales et religieuses martelées depuis la petite enfance. « Le corps de la femme est caché, tu dois taire ta féminité. La seule figure respectable est celle de la mère », ajoute la romancière qui se défend d’avoir écrit un roman autobiographique. « Ce n’est pas ma vie. J’aime inventer des personnages, les créer de toutes pièces, explique-t-elle. Mais, je me suis inspirée d’un milieu que je fréquentais petite. On côtoyait une communauté qui flirtait avec l’intégrisme ».

« Je n’aimais pas l’école »

Par opposition à son personnage de roman, Maylis, elle, est totalement maîtresse de son destin, guidée par ses propres envies. « En rébellion contre le système scolaire », elle passe un Bac agricole à Albi pour devenir bûcheronne ou éleveuse de chevaux. « Je n’aimais pas l’école, j’y étais malheureuse. Je me sentais enfermée », se souvient-elle. En quelques semaines, elle se réoriente et s’inscrit à la faculté d’histoire. Ce cursus littéraire l’emmène à Séville, bien qu’elle ne parle pas un mot d’espagnol, à Paris, puis en Patagonie. De retour en France, elle entre à I-Télé en alternance. Une aubaine qui se solde par un échec. Elle décide de rompre ce contrat au bout de trois mois et part en Chine, à Kunming, en tant que professeure de français. Puis, Maylis décide de s’installer à Toulouse, trouve un CDD et devient journaliste indépendante. L’écriture chevillée au corps l’a poursuivie toute ces années. Un premier roman non publié sera déterminant. Malgré les refus des maisons d’édition, elle reçoit des messages d’encouragement. « Ce fut le déclic. Car jusque-là je ne me sentais pas légitime pour écrire », conclut celle qui planche déjà sur la trame d’un nouveau livre.

