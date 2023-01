Financement. Occitanie Angels crée sa première antenne specialisée

La fédération régionale d’investisseurs privés Occitanie Angels annonce la création d’Aerospace Angels, une antenne spécialisée dans le financement des start-up innovantes dans les domaines de l’aéronautique et du spatial.

Elle voit le jour dans le cadre d’une convention avec la Région Occitanie, en collaboration avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley et parrainée localement par le réseau de business angels Capitole Angels. Jean-Michel Darroy et Jean-Philippe Rieuf en ont été désignés référents et co-animateurs au début du mois décembre 2022.