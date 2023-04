Unabiz rend publique la librairie logicielle de sa technologie Sigfox 0G

La société singapourienne Unabiz, qui a repris Sigfox, a annoncé « mettre le code de la librairie logicielle de la technologie Sigfox 0G dans le domaine public ». Cela va permettre à des développeurs, des ingénieurs ou des étudiants d’intégrer cette technologie dans leurs solutions et applications. « Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Afin de faire des avancées significatives, nous devons ouvrir la technologie Sigfox 0G et permettre à l’ensemble de l’écosystème de nous rejoindre dans ce mouvement », estime Henri Bong, cofondateur et dirigeant d’Unabiz. L’entreprise singapourienne espère que « cette ouverture permettra notamment le développement de nouvelles solutions plus efficaces en termes de consommation d’énergie, de multi-connectivité, ainsi que l’ajout de fonctionnalités supplémentaires » pour le réseau à bas coût et basse consommation pour l’internet des objets.

Unabiz est un fournisseur de services numériques fondé en 2016 et basé à Singapour, avec des centres de R&D à Taipei et Labège (31). Il exploite des bureaux de vente régionaux à Tokyo, Paris, Toulouse et Madrid. Unaniz est propriétaire de la technologie Sigfox 0G, qui connecte plus de 11 millions de capteurs pour 1500 clients professionnels sur le réseau Sigfox 0G mondial, détenu et commercialisé par plus de 70 opérateurs nationaux dans le monde entier. La société se concentre sur les réseaux d’énergies, la chaîne d’approvisionnement et la logistique, la sécurité et la gestion technique des bâtiments.