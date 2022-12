Le repreneur de Sigfox Unabiz lève 50 millions de dollars

La société singapourienne Unabiz, qui a été désignée en avril dernier par le tribunal de commerce de Toulouse pour reprendre le groupe Sigfox, pionnier de l’Internet des objets en France, annonce la clôture d’une levée de fonds de plus 50 millions de dollars menée par la société d’investissement Sparx Group.

Après une période de six mois post-acquisition dédiée à l’intégration de la technologie Sigfox, UnaBiz va la développer dans plusieurs secteurs (télérelève de compteurs, bâtiments connectés, logistique et sécurité). La technologie Sigfox est déployée par plus de 70 opérateurs à travers le monde et connecte plus de 10 millions de capteurs pour le compte de 1500 entreprises.