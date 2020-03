Midica se réinvente

Depuis soixante-treize ans, Midica se renouvelle. « Et nous avions besoin d’évoluer une nouvelle fois pour répondre aux attentes de nos clients », affirme le di­recteur de l’enseigne familiale Olivier Garrigou. C’est dans ce souci d’accompagner les nouveaux modes de vie et de consommation que Midica fait peau neuve pour proposer un magasin entièrement repensé et totalement réorganisé. Si Midica reste la référence du centre-ville pour le bricolage, la droguerie et la literie, le grand magasin devient, avec cette ambitieuse restructuration qui repré­sente pour l’entreprise familiale un investissement de 4 millions d’euros, le magasin toulousain de la déco et le plus grand appartement de la ville !

« Nous avons voulu quelque chose de plus déco, de plus dynamique », indique Olivier Garrigou. « Grâce à notre indépendance, nous avons pu faire le choix de proposer des produits tendance à petit prix, tout en donnant une alternative respon­sable dans chacun de nos rayons. Consommer mieux doit avoir du sens et le nouveau Midica réconcilie plaisir et éthique. » Une notion de plaisir que l’enseigne a étendue au quatrième étage, où Midica propose un espace de 300 m2 dédié à la dé­tente, au bien-être et à la gourman­dise avec le restaurant, GigiLand.

« C’est un endroit exceptionnel, sous les toits, avec des ouvertures sur les places Esquirol et Trinité, qui n’était pas vraiment exploité. Nous avons créé ce concept innovant et unique pour offrir un temps de pause aux Toulousains », explique le directeur. L’idée est aussi de mettre en avant des produits symboliques de la Ville rose, comme la violette ou les spécia­lités gastronomiques au sein de l’épi­cerie fine. Midica accueille ainsi au quatrième étage la boutique TFC du centre-ville avec tous les produits aux couleurs des Violets.