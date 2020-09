Milan Presse et Bioviva lancent un magazine pour enfants

Milan Presse, éditeur de presse jeunesse installé à Toulouse, et Bioviva éditeurs, créateur de jeux de société installé à Montpellier, s’associent et lancent un magazine : Hors-série Wapiti-Défis nature. Wapiti, magazine de Milan Presse sur la nature et l’environnement, existe depuis trente ans, et peut compter sur un million de lecteurs annuels. Défis Nature est à l’origine une collection de jeux de cartes de Bioviva, vendue à plus de 3 millions d’exemplaires.

Ce nouveau magazine, trimestriel, va « explorer le côté incroyable de la nature », suivra les saisons et proposera, sur quarante-deux pages, articles, BD et jeux (devinettes à l’aide de photos mystérieuses, défis invitant à explorer la nature, jeu de plateau grâce à un encart cartonné central, etc. ) Il sera disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement.