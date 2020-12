Hérault. Pour Bioviva, les déchets ne sont pas du jeu

Le créateur de jeux de société sur la nature et l’épanouissement de l’enfant Bioviva, basé à Montpellier, enrichit son catalogue. Connu pour ses Défis Nature, une collection de jeux de cartes vendue à plus de 3 millions d’exemplaires, il a lancé en septembre dernier « La Famille (presque) zéro déchet – Ze jeu », inspiré du best-seller éponyme.

À partir de 8 ans, il propose 250 idées pour passer du jeu à la réalité. Engagé dans une démarche de fabrication responsable depuis son premier coup de dé en 1996, Bioviva est labellisé Origine France Garantie. L’éditeur conçoit, prototype et teste ses créations à Montpellier et les fait fabriquer à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme à partir de papier et carton certifiés FSC (issus de forêts durablement gérées) et d’encres à base végétale.

En parallèle, Bioviva vient de signer avec le Toulousain Milan Presse un hors-série Wapiti sous la licence Défis Nature, un magazine à destination des 7-12 ans, passionnés d’animaux, 100 % made in Occitanie. Ce partenariat entre les deux éditeurs régionaux autour de leur marques phares respectives va déboucher sur trimestriel de quarante-deux pages diffusé chez les marchands de journaux et par abonnement.