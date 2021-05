Mobilisée sur le front économique, la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées affiche sa solidité

« Malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire et économique, la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées (CEMP) a eu comme priorité d’accompagner tous les acteurs économiques du territoire et grâce aux recours aux crédits et à l’épargne, nous affichons une année positive, avec un résultat net en progression de plus de 4% qui atteint 86,9 millions d’euros », se félicite Pierre Carli, président du directoire de la CEMP. La banque présentait fin avril son bilan de l’an dernier, indiquant avoir su absorber les effets de la crise, avec un excédent de collecte de 870 millions d’euros en 2020 contre 447 millions d’euros en 2019 et un chiffre d’affaires en assurance vie de 513 millions d’euros.

L’année dernière, la CEMP a ainsi financé 338 millions d’euros de crédits d’équipement dont 160 millions d’euros de Prêts Garantis par l’État (PGE) et a accordé plus de 5250 reports d’échéances. La banque a réalisé 253 millions d’euros d’investissement socialement responsable, comme des projets d’énergies renouvelables vertes, notamment à travers ses 760 contrats Ilek, un fournisseur local d’énergie verte, ou participé à des projets tels que des unités de méthanisation dans le Lot et en Ariège. « Nous n’avons pas de pépinière mais nous soutenons celles existantes pour accompagner les starts-up locales », précise Pierre Carli. « Certaines comme Ilek ou ITrust ont notre soutien actif pour entrer à leur capital ou faciliter leur développement. Il ne faut pas opposer start-up et grands groupes car elles sont agiles et originales dans leurs idées et les groupes permettent d’accélérer leur croissance. C’est un deal gagnant-gagnant. »

Accélération sur le digital

Au niveau de la banque de détail, la CEMP a distribué 1871 millions d’euros de crédits immobiliers et 450 millions d’euros de prêts à la consommation. Elle a procédé à plus de 2000 aménagements temporaires d’échéance de crédits immobiliers et mis en place un plan de soutien, dès début juin, pour les étudiants et apprentis (prêts à 0%, assurances habitation et santé offertes en 2020, des reports de crédits...). Si les agences bancaires sont restées ouvertes durant les différents confinements, la CEMP a dû s’adapter pour garder la proximité avec ses clients et accélérer notamment sa transformation digitale. La Solution numérique Crédit (digitalisation totale du dossier crédit) a été mise en avant, de nouvelles offres pour accompagner la transformation digitale des entreprises ont été lancées comme la création de site internet et d’ateliers numériques…. Fin 2020, 50% des clients de la banque utilisaient l’application mobile, contre 43% un an avant, et 30% étaient équipés en SecurPass contre 4% en 2019.

Pour Alain Di Crescenzo, président du conseil d’orientation et de surveillance de la CEMP, « la banque connait une belle performance malgré une crise importante. Elle a réussi à soutenir les acteurs économiques et associatifs, tout en faisant de la croissance, en étant présent sur le territoire. La performance n’empêche pas d’être en soutien aux personnes en difficulté. »

Photo : Alain Di Crescenzo, président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées, et Pierre Carli, président du directoire de la CEMP. Crédit : Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées.