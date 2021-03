Mode durable. Depuis Toulouse, Mariannette crée des vêtements en matières recyclées et biologiques

La mode est l’une des industries les plus polluantes de la planète. Consommation d’eau, émission de CO2… De plus en plus de consommatrices averties s’engagent aujourd’hui en faveur d’une mode durable. Et Marjorie Fatkic en fait partie. À 38 ans, c’est parce qu’elle ne trouvait pas une marque alliant à la fois l’éco-responsabilité et un look féminin chic qu’elle a créé Mariannette en octobre 2020 à Toulouse.

Boutique en ligne exclusivement, la griffe coche les cases tendances des matières recyclées ou biologiques et du 100% made in France. La première collection 2021, en prévente sur la plateforme de financement participatif Ulule, comprend un modèle de gilet et de robe. « Le gilet est dessiné à Toulouse. Il est ensuite fabriqué dans un atelier d’Auvergne-Rhône-Alpes avec du fil de laine et polyamide produit par les Filatures du Parc, à Brassac dans le Tarn, à partir de matières récupérées dans les bornes Le Relais. Certifié par le label Global Recycled Standard, il donne ainsi une seconde vie à des textiles », explique Marjorie Fatkic, fondatrice de Mariannette. Même principe pour la robe chemise saharienne réalisée à partir de chutes de tissu mais aussi de bouteilles en plastique revalorisées et de coton biologique.

Fabrication 100% française et petites séries

Mariannette revendique une fabrication française de bout en bout quand bon nombre de vêtements étiquetés Made in France ne subissent que leur dernière transformation sur le territoire. Le circuit complet d’un vêtement n’excède pas les 1000 km pour limiter l’empreinte carbone. Enfin, le modèle de commercialisation sur le web des pièces de la griffe, sans intermédiaires ni boutiques physiques, vise à contenir les prix. « Entre le coût de revient et le prix de vente d’un vêtement, le coefficient est généralement de cinq quand Mariannette n’applique qu’un coefficient de deux. J’ai voulu une mode abordable malgré le travail qualitatif d’upcycling en amont », détaille Marjorie Fatkic.

Le vestiaire éthique de Mariannette sera complété chaque saison par une pièce supplémentaire proposée aux votes des clientes sur les réseaux sociaux. « C’est une forme de co-création des articles. L’idée est de fonctionner en prévente avec un tout petit stock », précise la créatrice. Un modèle de développement déjà appliqué à sa première collection, qui fait actuellement l’objet d’une campagne de financement sur la plateforme Ulule depuis fin février dernier pour se clore le 26 mars prochain. « En cinq jours, nous avons réussi à atteindre notre objectif de 100 pièces vendues, pour sécuriser le lancement de la production. Et en deux semaines, nous en sommes déjà à 136 vêtements, ce qui augure d’une levée de près de 12.000 euros au total », évalue Marjorie Fatkic. La créatrice table sur un chiffre d’affaires de 100.000 euros en 2021, avec des progressions futures de 30% annuellement.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Avant la fondation de sa griffe engagée, Marjorie Fatkic, créatrice de Mariannette, était responsable achats de grands groupes du bâtiment. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.