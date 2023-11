Montpellier. 16.000 visiteurs attendus au salon des équipements de l’hôtellerie de plein air

« 700 stands occuperont le parc des expositions et 16.000 visiteurs sont attendus », projette Gilles Rigole, alors que le site montpelliérain accueillera la 44e édition du salon professionnel des équipements de l’hôtellerie de plein air (SETT), du 7 au 9 novembre. Restauration, animation, réception, services techniques, aires de jeux, hébergements insolites, objets connectés... « Nous pouvons tout trouver sur le salon pour créer et développer un camping », assure Gilles Rigole, membre du comité de pilotage du SETT.

Nouveauté 2023, la mise en place d’un jeu-concours pour les adhérents avec 70.000 euros de lots à gagner (machine à cocktail, voiturettes, tentes...). Le gagnant sera dévoilé le 9 novembre après-midi. « Le salon accueille majoritairement des visiteurs français. Les étrangers, venus principalement d’Europe (Espagne, Italie, Portugal, Angleterre, Allemagne, Hollande...), représentent 10 % des visiteurs sur le salon », poursuit-il.

Protéger les mobil-homes des inondations

Parmi les innovations mises en avant lors du salon, une solution visant à protéger les mobil-homes des inondations ou de la montée des eaux pour les campings côtiers. « Face aux aléas climatiques, il est question d’installer des flotteurs ou des barrages autour des mobil-homes afin de ne pas les abîmer en cas de fortes pluies et/ou d’inondation », dépeint Gilles Rigole. Autre innovation, la machine à cocktail. « Dans les campings, le personnel n’est pas nécessairement qualifié pour faire des cocktails. Or, c’est un produit qui cartonne. Il a donc été créé une machine à cocktails, reliée aux boissons, qui fait les cocktails seule. »

À l’heure actuelle, le recrutement et l’administratif sont les deux principales problématiques rencontrées par les professionnels de l’hôtellerie de plein air. Pour la troisième année consécutive, le jeudi après-midi sera consacré aux étudiants pour leur faire découvrir les métiers de l’hôtellerie de plein air. Des rendez-vous avec des experts et des conférences seront également organisées durant le salon pour permettre aux professionnels de venir s’informer auprès d’avocats, de juristes, etc. « L’idée est d’accompagner les gérants de camping dans leur demande de dépôts de construire, de permis d’aménagement... C’est un service gratuit. Et ils pourront continuer de travailler avec leur interlocuteur après le salon », raconte Gille Rigole.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Des images de la dernière édition du salon. Crédit : DR.