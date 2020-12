À la diète, Toulouse Métropole repousse la 3e ligne de métro à 2028

C’est avec gravité que le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moundenc s’exprime face à la presse. En raison des importantes conséquences financières de la crise sanitaire, il doit se rendre à l’évidence : impossible pour lui de respecter le calendrier envisagé à l’origine pour ce deuxième mandat. « Les projets les plus lourds doivent être étalés sur des périodes plus longues », annonce en effet l’édile. C’est le cas, en premier lieu, des travaux de la tant espérée troisième ligne du métro, Toulouse Aerospace Express, qui se termineront finalement à la fin de l’année 2028 (et non en 2025). Ils débuteront fin 2022.

Une mise en service décalée sur laquelle Jean-Luc Moudenc ne s’était d’ailleurs pas avancé pendant la campagne des municipales, mais qui remet toutefois en cause son engagement initial de finaliser le chantier avant la fin de son mandat.

Des pertes mais pas de renoncement

Pour faire comprendre cet étalement dans le temps, Sacha Briand, vice-président de Toulouse Métropole en charge des Finances, égrène les mauvais chiffres : 154 millions d’euros de pertes cumulées en 2020 pour la Ville de Toulouse, la Métropole et Tisséo, le réseau de transport toulousain. En 2021, les pertes pourraient s’élever encore à un très haut niveau puisqu’elles sont estimées à 114 millions d’euros.

Tisséo a particulièrement souffert des périodes de confinement, avec une perte de 36 millions d’euros cette année. Aucun des projets d’avenir du réseau (Linéo, Téléo, etc.) n’est pour autant remis en cause. Face à cette dure réalité économique, Jean-Luc Moudenc récite en effet un mantra : « Maintien des projets, décalage des calendriers ». Le Grand-Parc Garonne, la Cité des Arts, l’auditorium Saint-Michel verront donc le jour, selon le maire de Toulouse, mais plus tard qu’escompté.

Les services de la Mairie et de la Métropole de Toulouse travaillent actuellement sur la mise en place des nouveaux calendriers qui pourront, comme pour les travaux du métro, aller au-delà du mandat en cours. Jean-Luc Moudenc sait que les oppositions risquent de le lui reprocher. « Mais qu’ont-elles à proposer ? Nous aurions pu faire d’autres choix, le choix du renoncement », rétorque le maire de Toulouse. Il ne nie pas, par ailleurs, qu’il espérait de la part du gouvernement « un projet de loi de finance 2021 plus favorable aux collectivités locales ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Metropole. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.