Municipales. En Occitanie, une participation logiquement en baisse

C’est clairement le plus mauvais élève de la région Occitanie. Avec un taux de participation de seulement de 34,21% à 17h, la Haute-Garonne enregistre son plus mauvais chiffre de participation pour un scrutin aux municipales. Los des précédentes élections en 2014, la participation avait en effet atteint les 52,62% à la même heure dans ce département.

Globalement, la participation est en berne dans toute l’Occitanie. Elle a même carrément dévissé en Ariège (44,12% contre 68,07% en 2014), dans les Pyrénées-Orientales (42,10% contre 64,57%), et la Lozère (57% contre 73,67%), tout comme dans le Gard (40,18% contre 59,12%) et le Tarn-et-Garonne (40,30% contre 64,67%).

Dans certains départements cependant, les électeurs sont restés à peu près mobilisés. C’est le cas dans les Hautes-Pyrénées (49,55% de votants à 17h, contre 58,26% en 2014), l’Hérault (46,83% contre 59,39%), le Gers (57,88% contre 65,20%), et le Lot (50,65% contre 62,55%). Le Tarn et l’Aude plafonnent respectivement à 42,82% et 41,31% de taux de participation, soit moins d’un électeur sur deux qui s’est mobilisé avant l’heure du thé.

À noter qu’un département est à contre courant, c’est celui de l’Aveyron. Avec un taux de 58,35% de participation à 17h, il fait même mieux qu’en 2014 (53,79%).

M.V.

Photo Valentine Chapuis - ToulÉco