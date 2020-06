Au lendemain de l’accord de fusion entre la liste Une, PS, PRG, PCF et Archipel Citoyen, qu’il affrontera le 28 juin prochain, Jean-Luc Moudenc s’en est pris violemment à son adversaire politique qui selon lui « menace » la réussite économique toulousaine » et « dissimule ses choix de fond les plus dangereux ». Dans une déclaration enregistrée mercredi 3 juin place du Capitole, le maire sortant Les Républicains, investi par LREM a vilipendé la « tactique pratiquée par l’extrême-gauche » qui « avance masqué, derrière une aimable cagoule d’inoffensivité ».

« Derrière une vitrine sympathique se dissimulent des forces obscures, la France insoumise, les Gilets rouges du samedi, les mélenchonistes, l’ultra gauche. Je dis bas les masques », a répété à plusieurs reprises le maire de Toulouse candidat à sa réélection. Mettant en garde les Toulousains contre la montée de la délinquance et les risques pour l’emploi en cas de victoire d’Archipel Citoyen, Jean-Luc Moudenc s’est posé comme l’homme de la situation : « Par gros temps, ne faut-il pas mieux un capitaine aguerri à la tête du navire (…) plutôt qu’une armée mexicaine soumise aux ordres des partis avec à sa tête l’inexpérience, doublée d’un déficit d’autorité ? »

Déchaîné contre la composante Insoumise d’Archipel Citoyen, le maire sortant n’a pas oublié les anciens colistiers de Nadia Pellefigue ou de Pierre Cohen qui, en rejoignant la liste d’Antoine Maurice, « ont mis leurs convictions dans leur poche pour un plat de lentilles ». Des « apparatchiks » et des « idéologues », rassemblés dans une « union bancale et insincère », estime Jean-Luc Moudenc qui admet néanmoins que le résultat sera « très serré » le 28 juin prochain. D’où son appel à ses électeurs, abstentionnistes du 1er tour qui ont renoncé à se rendre aux urnes par peur du virus.