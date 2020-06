Municipales. Une participation en berne en Haute-Garonne

Météo, confinement, ou lassitude ? Avec 29,27% de taux de participation à 17h, le second tour des municipales n’a pas mobilisé les Haut-Garonnais. Dans les communes devant aller voter, cette participation est plus faible qu’au premier tour (34,21% à 17h), qui était déjà son plus mauvais chiffre de participation pour un scrutin aux municipales jamais enregistré.

Logiquement, le taux de participation est très en deçà de celui de 2014. A l’époque, 45,13% des votants de Haute-Garonne s’étaient déplacés à l’heure du thé pour cette échéance municipales. Il est aussi inférieur à la moyenne nationale, estimée à 34,67 % à 17h.