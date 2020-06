Municipales : en Occitanie, la prime au sortant

A Albi, Stéphanie Guiraud-Chomeil confirmée

Le deuxième tour des municipales opposait la maire centriste Stéphanie Guiraud-Chomeil sortante à deux autres postulants dans une triangulaire. Elle remporte le scrutin et repart pour un deuxième mandat. Face à elle, Nathalie Ferrand-Lefranc (DVG) a réuni 39,9% des suffrages et le jeune candidat RN Frédéric Cabrioler a recueilli 10,17% des voix.

A Carcassonne, Gérard Larrat réélu

Le maire sortant Gérard Larrat, signe pour une deuxième mandat en remportant le second tour avec 47,20% des voix. Face à lui, Tamara Rivel (PS) le talonne avec 37,41%. Edgar Montagné, RN, clôture cette triangulaire avec 15,38%.

André Melinger reste maire de Figeac

A l’issue d’un premier tour où il était en ballottage favorable, André Mellinger (PS) confirme son score et conserve le fauteuil de maire avec 42,62% des suffrages. Face à lui, les trois candidats qui se sont maintenus ne l’ont pas inquiété : Philippe Landrein (DVC) obtient 29,37%, Patricia Gontier (DVG) recueille 17,2 % des voix et Pascal Renaud (LREM), 10,81%. Dans ce bastion socialiste, la participation a été de 42,38% .

Romain Lopez, RN, vendange Moissac

Romain Lopez offre au Rassemblement National sa première ville d’Occitanie Ouest avec un score sans appel de 62,45% des suffrages. Âgé de 31 ans, Romain Lopez a été ancien assistant parlementaire de Marion Maréchal. Il est aussi et surtout un enfant du pays, qui a fait sa campagne sur la polémique des cueilleurs bulgares. Dans ce territoire viticole, qui mobilise un grand nombre de saisonniers, le recours à la main d’oeuvre étrangère suscite toujours une vive émotion.

A Montauban, Brigitte Barèges conserve son fauteuil

Si Brigitte Barèges (LR) est sortie du premier tour en ballottage favorable, elle a eu maille à partir avec une liste d’union de la gauche, portée par Arnaud Hilion, très mobilisé face à elle. Mais au final, elle remporte une large majorité des suffrages avec 54% des voix et engage ainsi son quatrième mandat à la tête de Montauban.

A Montpellier, Michaël Delafosse relance la gauche

Montpellier a un nouveau maire, Michaël Delafosse, qui avec sa liste d’Union de la gauche a réussi à convaincre les électeurs avec 47% des voix, face au maire sortant, Philippe Saurel (Divers gauche), qui n’a réunit que 34,5% des suffrages. La liste de l’homme d’affaires Mohed Altrad, très éclectique, n’a réuni que 18,5% des voix. Michaël Delafosse remet ainsi Montpellier dans le giron de la gauche dont elle est un fief historique.

A Narbonne, Didier Mouly rempile

Pas moins de quatre candidats s’étaient maintenus au deuxième tour des municipales à Narbonne et la faible participation (37,64%) laissait planer le doute. Mais in fine, le maire sortant Didier Mouly (DVD) conserve son fauteuil de maire en arrivant clairement en tête avec 43,57%, face à Nicolas Saint-Cluque (DVG), 34,43% ; Viviane Thivent (EELV), 13,11% ; et enfin Jean-François Daraud (RN), 8,87%. Didier Mouly entame donc un deuxième mandat.

A Nîmes, Jean-Paul Fournier réélu

Dans la capitale du Gard, le deuxième tour des Municipales s’annonçait serré, avec une quadrangulaire qui opposait le maire sortant (LR) Jean-Paul Fournier, en tête au premier tour avec 31,6% des voix, à trois autres candidats. Il l’emporte finalement avec 41,96% des voix. Face à lui, Vincent Bouget (DVG) a rassemblé 26,48% des suffrages, Yvan Lachaud (DVC) 18,46% et Yohann Gillet (RN),13,10%. Jean-Paul Fournier s’engage donc dans un quatrième mandat, une longévité inédite à Nîmes.

A Perpignan, la victoire de Louis Aliot

Ce n’était qu’une demi-surprise : Louis Aliot, du Rassemblement National, devient le nouveau maire avec 52,7% des suffrages. Pour le RN de Marine Le Pen, c’est une prise de guerre symbolique puisque Perpignan est la première grande ville d’Occitanie, chef lieu des Pyrénées-Orientales, qui entre dans le giron du RN. Le maire sortant Jean-Marc Pujol (LR) n’a pas réussi à rassembler, avec 47,3%, après un premier tour où il arrivait déjà en retard sur son concurrent, et où neuf listes s’étaient alors partagées les voix.

A Rodez, troisième mandat en vue pour Christian Teyssèdre

Peu de suspens à Rodez où le maire sortant Christian Teyssèdre (Divers Centre) sort vainqueur d’une triangulaire, tout en comme en 2014, avec 55,17 % des voix. Il est devant le Divers Droite Mathieu Lebrun ( 26,65%) et le Divers Gauche Serge Julien (18,18%). Christian Teyssèdre repart ainsi pour un troisième mandat municipal.

A Tarbes, Gérard Trémège confirme et signe

Le maire sortant Gérard Trémège est réélu à Tarbes. Même si celui-ci déplore une faible participation, il engrange 52,8% des voix dans une triangulaire qui l’opposait à Myriam Mendez (Modem, LREM, SE) dont la liste d’union a fait 24,2%, et à Hervé Charles (Divers Gauche), qui a réuni 23% des suffrages. Gérard Trémège gagne son quatrième mandat.

Toulouse. Jean-Luc Moudenc, conserve le Capitole

A l’issue d’un scrutin très serré face à la liste Archipel portée par Antoine Maurice (Divers Gauche), Jean-Luc Moudenc (Divers Droite) le maire sortant remporte 51,6% des suffrages contre 48,4% pour son adversaire. Une victoire plutôt nette, à l’issue d’une campagne du deuxième tour animée, et où les sondages l’avaient pourtant donné perdant. Jean-Luc Moudenc s’engage donc dans un deuxième mandat consécutif.

