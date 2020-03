Municipales à Toulouse. Face au Covid 19, annulation des meeting d’avant premier tour

Le Covid 19 bouleverse plus que jamais le dernier sprint de campagne des municipales. Dès vendredi soir, la candidate Nadia Pellefigue (PS, PCF, PRG) annonçait l’annulation de son meeting d’avant premier tour prévu le 10 mars à la salle Mermoz, compte tenu du risque élevé de propagation du virus en milieu confiné et de le remplacer par un « meeting 2.0 », diffusé en ligne et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Periscope, Youtube le 10 mars à 20h30).

« Cette réunion publique n’aurait pas permis de maintenir une distance suffisante entre les personnes présentes ni de s’assurer qu’il n’y avait pas de personne contaminée. Même si la décision n’a pas été facile à prendre, elle me permet, en tant que candidate, de prendre ma part de responsabilité pour enrayer la contamination », a indiqué Nadia Pellefigue lors de son ultime point presse de campagne.

L’interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes annoncée depuis par le gouvernement a décidé le maire sortant Jean-Luc Moudenc (LR –La REM) et Pierre Cohen (Generation.S) à prendre la même décision, « en application du principe de précaution ». « D’après les confirmations que nous avons reçues, 1500 à 1700 personnes se sont annoncées à notre réunion publique. Nous choisissons donc d’éviter tout risque », explique Jean-Luc Moudenc.

Pierre Cohen, dont le meeting devait se tenir mardi 10 au Metronum, propose « comme forme alternative », une retransmission en direct sur le facebook de la liste Pour la cohésion ! - L’autre choix, le mardi 10 mars à partir de 20h, indique le candidat.

Enfin, Antoine Maurice, pour Archipel Citoyen, indique également qu’il annule son meeting de jeudi 12 mars au soir et réfléchit « à une action militante en plein air dans la semaine ».