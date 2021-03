Muriel Avinens, Dell Montpellier : « Dans le monde d’après, la technologie sera la base de tout »

Une belle ascension chez Dell

On peut accomplir une belle ascension au sein d’un groupe international, en étant née en Occitanie, en s’y étant formée et en y restant basée. Le parcours de Muriel Avinens en atteste. Née le 7 février

1975 à Béziers (Hérault), Muriel Avinens est diplômée d’un Master 2 à Montpellier Business School.

Elle affiche une longue carrière chez Dell : ingénieur commercial (1999-2001), manager des ventes (2001-2012) avec le lancement du site de Dell Casablanca au Maroc (2003-2004), directrice commerciale (2013-2016), directrice stratégie commerciale, finance et opérations pour la France (depuis 2015) et directrice du site de Montpellier (depuis 2016). En dehors de Dell ? Muriel Avinens aime s’évader à travers « la course à pied et des voyages ».

Premier employeur privé de la métropole montpelliéraine

Implanté à Montpellier (siège social) depuis 1990, suite à une grosse opération-séduction de Georges Frêche, alors maire et président du district, Dell Technologies est le premier employeur privé de la métropole, avec 940 salariés (commerciaux, supports techniques et fonctions support), représentant trente-trois nationalités. L’opérateur informatique américain propose à ses clients une palette d’outils technologiques, quelle que soit leur taille : solutions d’infrastructures, stockage, offre de terminaux, offre software (sécurité, analyse de données…), virtualisation, cloud computing, gestion de la performance des systèmes d’information, etc.