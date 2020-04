Mutuelle du Rempart : plus que jamais, une mutuelle de proximité

Bien que ses huit agences commerciales et son siège social soient fermés, toutes les activités internes de la mutuelle sont maintenues en télétravail afin de conserver le lien avec les adhérents.

Le courrier continue à être trié, traité et expédié ; les équipes du centre d’appel, de la gestion des contrats et du service prestations répondent au mieux depuis leur domicile à toutes les attentes et les demandes des adhérents.

« En cette période difficile pour chacun, nos équipes ont vraiment à cœur de vous apporter le maximum de satisfaction et de vous garantir une qualité de service optimale » exprime Jean-Pierre Pailhol, directeur de la Mutuelle du Rempart.

Comment contacter actuellement la Mutuelle du Rempart ?

Par téléphone au 0 800 712 999 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 12h

Ou par mail (à privilégier) grâce aux adresses disponibles sur www.mutuelledurempart.fr

Sans oublier les espaces extranets qui sont disponibles 24h/24

Cap sur votre santé

Afin d’assurer la prise en charge médicale de tous les patients, le centre de santé Cap’Rempart reste ouvert à tous au 1 rue d’Austerlitz à Toulouse, sur rendez-vous au 05 32 26 30 00 ou via Doctolib.

Pour limiter les déplacements pendant le confinement, les médecins généralistes consultent aussi à distance par téléphone et délivrent des avis médicaux.

A noter qu’à partir du 16 avril prochain le Centre Optique, situé Place Wilson, est ouvert tous les jeudis de 9h à 12h, sur rendez-vous au 05 32 26 30 00.

Des services de prévention

Aujourd’hui, force est de constater que certaines familles vont avoir besoin de solutions de soutien psychologique à domicile pour leurs enfants, pour eux même et pour leurs proches.

Partenaire de la mutuelle, My Family UP a mis en place des mesures pour poursuivre sa mission de soutien à la parentalité et répondre à vos nombreuses interrogations en cette période particulière.

Ce service est proposé gracieusement aux adhérents de la Mutuelle du Rempart : rempart-myfamilyup.com

Sur la photo : David Ollivier, PDG de la Mutuelle du Rempart et Jean-Pierre Pailhol, DG de la Mutuelle du Rempart / L’univers Rempart dans un seul bâtiment, le siège social de la Mutuelle du Rempart et Centre de Santé Cap’Rempart. Crédits : DR.