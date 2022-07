Mutuelle et prévoyance : L’impact de la crise sanitaire 2/3

Les mutuelles se sont-elles enrichies grâce au Covid-19 ? Oui… et non. À court terme, le premier confinement entraîne une baisse de l’ordre de 10 à 15% de la consommation médicale ; au motif des économies réalisées, le gouvernement impose alors aux mutuelles la Taxe Covid : 1,5 milliard d’euros au total, l’équivalent de 3,9 % des cotisations annuelles pour chacune. Une participation qui se justifie pour Henry Mathon, directeur général de Prévifrance : « Nous avions un rôle à jouer dans la solidarité nationale et le quoi qu’il en coûte ». Frédéric Malfilatre, directeur régional chez Harmonie Mutuelle, approuve tout en précisant que « l’augmentation de la consommation est largement venue absorber les économies de 2020 ».

Cette hausse de l’ordre de 13 à 18 % l’an denier s’explique par deux effets croisés, à savoir le report des soins et l’impact total du plan 100 % santé : depuis janvier 2021, certaines prestations (optiques, dentaires, et d’audiologie) sont intégralement prises en charges , le complément de remboursement étant apporté par les mutuelles. La réforme a logiquement fait bondir leurs prestations mais Henry Mathon reconnaît néanmoins ses bienfaits : « Le renoncement aux soins a reculé, avec un vrai impact sur le retour à l’emploi. »

Maintenant la question se pose : s’agit-il d’un effet feu de paille ou structurel ? « Pour le moment ça dure », confient les directeurs : « En 2022, nous savons déjà que l’inflation médicale sera supérieure aux 2 % habituels », précise Frédéric Malfilatre. Même constat à la Mutuelle du Rempart : « Le premier trimestre est supérieur de 9% à celui de 2019 : à part le creux de 2020, la hausse est continue année après année. Et elle est très forte. » À la lueur de cette tendance, les patrons s’accordent : tous les indicateurs vont dans le sens d’une hausse des tarifs. « Toutes ces réformes tendent à augmenter les coûts de gestion, ne serait-ce que par la lourdeur qu’elles apportent dans nos procédures administratives. La législation européenne joue aussi un rôle très contraignant en nous imposant des niveaux de réserves élevés », dit Jean-Pierre Pailhol, directeur général de la Mutuelle du Rempart.

Selon lui, seule une régulation des frais de santé pourrait amener une baisse des prix : le tarif de la prescription est en hausse, la consommation médicale connaît une augmentation structurelle liée au vieillissement de la population… le financement supplémentaire sera forcément répercuté sur la population. « Le problème est que l’on arrive à une limite de capacité contributive des particuliers et même des salariés : le coût d’une mutuelle est de plus en plus difficile à assumer », conclut-il.

Marie Dominique Lacour

Sur la photo : La Mutuelle du Rempart a développé un centre d’optique et d’audition pour ses adhérents à Toulouse. Crédits : DR.

A lire, à partir du mardi 19 juillet : "L’ANI, glissement ou bascule du service public ?"