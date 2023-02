Myla Popenko, Ukraine Libre : « La solidarité des acteurs économiques toulousains est importante »

Myla Popenko, quelles sont les priorités actuelles d’Ukraine Libre ?

Notre priorité, ce sont les personnes temporairement déplacées par la guerre. On a pu croire, à un moment, à une fin rapide du conflit mais celui-ci va visiblement durer encore un moment. Il faut donc aider ces femmes et ces enfants venus ici, à vivre au mieux ce moment de leur vie. 2000 Ukrainiens environ sont passés par les services de la préfecture. En Haute-Garonne, il y a au moins 1500 déplacés.

L’accueil et le logement sont organisés par les administrations françaises (département, mairies). Nous agissons, nous, autour de l’intégration. Nous proposons des cours de français. Comprendre la langue et la culture permet de bien s’intégrer. Si certains ne sont là que pour quelques mois ou années, le temps de la guerre, d’autres resteront sûrement ici, car ils n’auront, hélas, nulle part où rentrer.

Proposez-vous d’autres types d’aide aux réfugiés ukrainiens ?

Oui. En plus de l’aide du quotidien (produits de première nécessité, mobilier, etc.), nous organisons pour les enfants l’école du week-end, tous les quinze jours. Ils peuvent y venir pour continuer à apprendre ensemble en ukrainien. Beaucoup d’élèves continuent de suivre leur programme scolaire ukrainien à distance tout en étant en parallèle dans des écoles françaises. Nous avons aussi, notamment, une bibliothèque pour permettre aux déplacés d’échanger autour de la culture et de livres de leur pays natal.

L’aide psychologique est également très importante. La guerre est un immense traumatisme qu’il faut gérer en plus des soucis quotidiens (trouver un logement, un travail, apprendre une nouvelle langue, s’intégrer, etc.). C’est difficile de continuer à vivre tout en ayant des proches restés au pays, en suivant en direct ce qui se passe là-bas. Nous allons organiser des rendez-vous avec des spécialistes de la psychologie qui parlent ukrainien et français.

Quid de l’aide humanitaire ?

Nous continuons. La semaine dernière, nous avons envoyé notre dix-septième convoi humanitaire vers l’Ukraine. Un semi-remorque avec du mobilier médical qui sera distribué dans des hôpitaux ou des centre de rééducation. Nous avions mis en place des points de collecte à Toulouse afin que les personnes puissent déposer des dons ou donner de l’argent. Nous cherchons d’ailleurs surtout des dons financiers, car ils nous permettent d’être plus efficace dans notre logistique, d’acheter le plus nécessaire au plus proche de l’Ukraine.

Comment arrivez-vous à mener de front cette intense aide humanitaire en plus de votre activité professionnelle dans l’immobilier ?

Cela a été très difficile de jongler entre ces deux activités. Cela commence tout juste à s’équilibrer. Notre travail associatif commence à bien s’organiser. Au début, nous étions dans l’urgence, la gestion de crise. Aujourd’hui, nos procédures sont plus claires, structurées. Nous avons une équipe de direction d’une dizaine de personnes et 200 bénévoles qui donnent de quelques heures à plusieurs jours par semaine à l’association.

Les acteurs économiques toulousains semblent avoir joué le jeu de la solidarité à l’Ukraine...

Oui. La solidarité des acteurs économiques toulousains a été importante. Le Grand Marché nous aide avec un local où nous pouvons trier et préparer l’aide alimentaire. L’entreprise de transport Jardel nous a donné un coup de main pour la logistique, le chargement des camions. Tout comme l’entreprise de BTP GBMP. Nous avons récemment chargé deux générateurs industriels qui pesaient de trois à quatre tonnes et nous avions besoin de matériel spécifique pour cela. Plusieurs entreprises nous ont fait aussi des dons financiers, qui nous ont permis d’acquérir du matériel médical supplémentaire. Cette mobilisation permet aux personnes déplacées de ne pas se sentir seules, de ne pas perdre espoir. C’est essentiel pour se reconstruire et avancer.

Comment vivent actuellement vos proches restés en Ukraine ?

J’ai une grande partie de ma famille et de mes amis qui sont restés en Ukraine. Les retours que j’ai sont très différents selon les zones du pays où ils se trouvent, s’il sont mobilisés ou pas. Leur état d’esprit me fait penser à la poétesse Lessia Oukraïnka qui avait écrit un poème dans lequel il y avait cette phrase : « dans le désespoir, j’espère ». Je pense aussi à une cousine qui travaille dans l’éducation. Elle aurait pu partir mais elle a décidé de rester pour être proche de ses étudiants, pour leur permettre de continuer leurs études. Elle voulait épauler cette jeunesse impactée par la guerre. Malgré les coupures d’electricité, malgré le froid, ils continuent à avoir de l’humour, à vivre. Certains me disent qu’il n’ont pas d’autres choix que de survivre pour ensuite reconstruire le pays.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : La vice-présidente de l’ONG Ukraine Libre, Myla Popenko. Elle est l’une de dix “ambassadrices de la ville de Toulouse”, mises en avant cette année par l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.