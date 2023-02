Niki de Saint Phalle, Nana libre et engagée

Si les années 1960 ont rendu Niki de Saint Phalle (1930-2002) célèbre grâce à ces emblématiques Tirs et Nanas, le musée des Abattoirs, à Toulouse, se concentre sur ce que l’on appelle « la deuxième partie » de la carrière de l’artiste franco-américaine. « Quand on devient plus âgé, que ce soit dans le milieu de l’art ou du cinéma, on est moins regardé. C’est une réalité. Mais, en même temps, on est plus libre », observe Annabelle Ténèze, co-commissaire de l’exposition et directrice du musée.

Avec près de deux-cents oeuvres à la fois monumentales et minuscules, ainsi que des photographies et archives de la plasticienne née à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts de Seine, cette nouvelle exposition prend pour point de départ l’année 1978. À cette date, Niki de Saint Phalle travaille sur le Jardin des Tarots, ce parc monumental en Toscane, inspiré du célèbre jeu de cartes divinatoires. Plus qu’à lire l’avenir, les vingt-deux sculptures géantes l’aident à sonder les arcanes de son propre passé, sans taire les épisodes douloureux – notamment une enfance minée par l’inceste – mais en se tournant résolument vers la lumière douce et intense de cette Toscane qui l’a éblouie. Tout est ici couleurs et rondeurs.

« Pour créer cette oeuvre monumentale, il fallait qu’elle soit indépendante financièrement. C’est la raison pour laquelle elle a lancé son parfum qui permet de payer un tiers de ce jardin », poursuit Annabelle Ténèze. « Nous voulions dépasser l’image des Nanas et montrer toutes les facettes de l’artiste, à la fois cheffe d’entreprise et cheffe de chantier. »

Rencontre directe avec le public

Moins connues, ces deux décennies - 1980 et 1990 - sont marquées par une liberté, un engagement envers le public et une diversité de travail novateurs. Car ce qui anime la plasticienne, à ce moment-là, est l’idée de la rencontre directe avec le public hors de l’espace d’exposition traditionnel de la galerie ou du musée. Aussi, elle ne cesse pas de créer des oeuvres pour l’espace public, de la Fontaine Stravinsky avec Jean Tinguely face au Centre Georges Pompidou, à Paris, au parc Queen Califia’s Magical Circle situé à Escondido, en Californie. Et, avec la création d’une kyrielle d’objets en tous genres - mobiliers, lithographies, bijoux, objets gonflables - Niki de Saint Phalle aime répandre l’art autour d’elle.

Enfin, l’engagement de l’artiste auprès des malades du sida, pour la cause noire et le réchauffement climatique se fait sous l’angle de la liberté. Cette joie et cette énergie s’incarnent dans les motifs et les techniques qu’elle utilise durant cette longue période : monstres colorés, sculptures de mosaïques, animaux et nanas, coeurs et crânes, tableaux éclatés, films animés...

Audrey Sommazi

Crédit photo : Rémy Gabalda