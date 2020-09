N°5 wine bar, nouvelle cuvée

On boit ses paroles. On l’écoute parler des heures de ce Châteauneuf du Pape blanc Montredon 2018 « craquant et crémeux » et de ce « puits d’arômes » qu’est la Terre du Giumara, un Nero d’Avola 2018 puisé dans les terres siciliennes. Nathan Menou, le chef sommelier du N°5 wine bar, est bien plus qu’un passionné. Il vit le vin. Même s’il n’en boit pas car « (il) ne tien(t) pas l’alcool », il est intarissable sur le sujet, sur ce « lubrifiant social » comme il dit avec sérieux. Celui qui travaillait dans le domaine du son, après avoir fait une école de commerce, sillonne désormais la planète à la rencontre de vignerons afin de proposer une sélection de 1000 références en provenance d’une vingtaine de pays : des vins d’exception et confidentiels originaires du Liban, du Mexique et du Japon. « L’idée est d’être curieux et de ne pas me laisser influencer par des cépages », précise-t-il. « Le vin, c’est de l’art, qui fait entrer les gens dans notre monde. »

Auréolé du titre de Meilleur bar à vin du monde par le magazine The World of Fine Wine, l’établissement n’ira cependant pas chercher une quatrième consécration. « On ne concourra pas l’année prochaine », affirme Philippe Meynadier, propriétaire de l’établissement qui succède au fondateur Thomas Cabrol parti à Mazamet (Tarn) ouvrir une table oeno-gastronomique. « Car il faut une quantité de références. À une époque il y en avait 15.000. Or, nous n’avons pas la capacité. Avec une réserve de 6 à 7000 bouteilles, nous restons cependant le lieu où on trouve le plus de vins à Toulouse. »

Produits frais de saison

Cet ancien cadre supérieur amoureux du terroir et des vins a eu l’idée d’associer la dégustation de grands crus à une offre de restauration traditionnelle. Servi uniquement le soir, un menu bistronomique se destine à une trentaine de convives, installée dans la cave sobrement tapissée de bouteilles. Dans les assiettes préparées par deux chefs cuisiniers des produits de saisons et locaux : foie gras du Gers, légumes du jardin de Cantou (Tarn-et-Garonne), viandes d’éleveurs de Papaix ( Haute-Garonne) et fromages affinés par le Toulousain Xavier.

Les petites faims peuvent aussi se faire plaisir avec une sélection de tapas (jambon Pata negra, oeuf truffé, saumon gravelax...) au bar du rez-de-chaussée.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Philippe Meynadier et Nathan Menou. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.