Immobilier. Un ancien avocat à la tête de Promologis

Philippe Wallaert, ancien avocat au barreau de Toulouse et dirigeant depuis 2020 de la société de management de transition Ingaged, remplace Frédéric Carré à la présidence de Promologis. Ce dernier est désormais président d’Action Logement Immobilier.

Adossée au groupe Action Logement et à la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, Promologis gère 28.400 logements locatifs et 7100 lots principaux de copropriété en Occitanie. L’entreprise a financé plus de 2000 logements en 2021. « Nous ambitionnons de faire aussi bien en 2022 », indique Philippe Wallaert, également élu à la tête du conseil d’administration de la SAC Occitanie Habitat.

Avec 40.000 logements, cette entité réunit Promologis, Béziers Méditerranée Habitat, Sète Thau Habitat et Maisons Claires.