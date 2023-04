Notariat. Une nouvelle Chambre interrégionale de discipline dans la Ville rose

Suite à la loi du 22 décembre 2021 relative à la profession des notaires, Toulouse accueille une Chambre interrégionale de discipline des notaires depuis le 4 avril 2023. Cette chambre est composée d’une magistrate, Chantal Ferreira, première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, et de deux membres de la profession. Son objectif est de (re)donner confiance en l’institution judiciaire.

Cette instance a été inaugurée en présence notamment de Chantal Ferreira et de Frédéric Giral, président de la Chambre des notaires de la Cour d’appel de Toulouse. Ce dernier précise sur Twitter que la Chambre interrégionale de discipline des notaires « sera chargée du contrôle de la déontologie, de la discipline et du respect des obligations professionnelles des notaires des Cours d’appel d’Agen, de Montpellier, de Nîmes et de Toulouse ». Elle peut être saisie par des particuliers et des professionnels sur des problèmes liés à la profession du notariat.