Jonathan Roussel, nouveau président du Cercle des jeunes notaires

Après deux ans de présidence, Carlène Lacan cède sa place à Jonathan Roussel à la tête du Cercle des jeunes notaires de la Cour d’appel de Toulouse. Généraliste du droit notarial, Me Roussel est âgé de 36 ans et officie à Bourg-Saint-Bernard en Haute-Garonne.

Sa présidence devrait se placer sous le signe des projets : le jeune notaire affiche une vision résolument moderne et engagée. Afin de faire connaître une profession « qui a beaucoup évolué et recrute largement », il envisage l’enregistrement de podcasts et souhaite renforcer la participation du Cercle à des événements étudiants ou sportifs. En parallèle, un partenariat avec une école de commerce pourrait voir le jour pour former les notaires, « qui sont aussi des chefs d’entreprises », aux codes du management.

Le Cercle des jeunes notaires de la Cour d’appel de Toulouse a été créé en 2021 à l’initiative de Christine Dechaumont, alors présidente de la Chambre interdépartementale, dans le but de créer des ambassadeurs de la profession auprès des jeunes et des étudiants. L’association est ouverte à tous les notaires âgés de moins de 40 ans installés sur le territoire de la Chambre, soit en Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Tarn ou Ariège ; à ce jour, elle compte une dizaine de membres volontaires.