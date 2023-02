Nouveau record de fréquentation pour le train à 1€ en Occitanie

L’initiative train à 1 euro connaît de plus en plus de succès depuis sa mise en place en décembre dernier. En effet, lors du premier week end de février, 90.500 billets de train ont été vendus à ce tarif, 106.000 en incluant les abonnés, ce qui représente une augmentation de la vente de billets de 23,5 % par rapport au premier week-end de janvier et une multiplication par trois de la fréquentation par rapport à un week-end normal. Cette opération mensuelle permet à la région de fidéliser de nouveaux usagers puisque près de la moitié des usagers, 44 %, reprennent le train après un premier voyage à 1 euro.

La Région a aussi mis en place l’opération Skirail permettant de combiner forfait de ski et voyage de train liO. 1733 personnes ont bénéficié de ce dispositif pendant le premier week-end de février, soit une hausse de 45 % par rapport au même week-end en 2022.

Les billets pour la prochaine opération “trains régionaux à 1€” seront disponibles à partir du 22 février.

Alphonse Chantrel