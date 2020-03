Nouvel appel aux dons de masques en Occitanie

Près de 3 millions de masques ont été reçus suite à l’appel aux dons de l’agence régionale de santé (ARS) et de la préfecture d’Occitanie le 20 mars dernier. « Grâce à ces dons, l’ensemble des situations d’urgence identifiées a pu être couverte. Ainsi, un million de masques ont déjà été délivrés. Les deux millions restants sont en cours d’affectation pour les établissements et les professionnels de santé libéraux », indiquent l’ARS et l’État, qui précisent néanmoins que « le besoin en masques et en équipements de protection individuelle reste significatif ».

Ainsi, « les services de l’État en Occitanie et l’Agence régionale de Santé Occitanie poursuivent leur mobilisation pour collecter de manière coordonnée les stocks de masques et d’autres équipements de protection individuelle, à destination des personnels soignants : masques, blouses ou sur-blouses, charlottes, sur-chaussures, gants, lunettes de protection. »

Les institutions, entreprises et particuliers disposant d’un stock significatif de ces équipements sont invités à contacter la préfecture de leur département en envoyant un email (liste ci-dessous en fonction des départements).