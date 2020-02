Nouvelle stratégie et investissements pour AnimaPark Occitanie

Il réfute catégoriquement le qualificatif de « Disneyland toulousain ». Pour Thierry Herault, directeur d’exploitation du parc de loisirs situé à Burgaud, AnimaPark est un lieu de loisir familial, qui n’a d’autre ambition que de « faire plaisir aux enfants de zéro à 15 ans, aux parents et grands-parents ». L’homme de confiance des fondateurs (Pascale et Christian Poujade) a commencé comme comptable à temps partiel pour le parc en 2008 avant de devenir directeur RH, directeur adjoint puis désormais, depuis quelques mois, directeur d’exploitation. Il dirige actuellement la PME qui compte huit permanents et génère un chiffre d’affaires de 2,1 millions d’euros, sous le regard du couple fondateur, " des visionnaires", salue-t-il, "qui ont toujours su renouveler le parc". Au mois de février, le lieu, fermé au public, a des allures de parc d’attraction abandonné, mais les quelques chantiers en cours laissent entrevoir les nouveautés 2020.

Une "Wild tower"

Historiquement parc animalier comprenant quelques jeux et manèges, AnimaPark accueille ses premières grosses attractions en 2012, puis un troisième espace pédagogique, La Forêt des Dinosaures, en 2016. Désormais le parc « va s’orienter de plus en plus vers la thématique du far west », indique Thierry Herault, et s’apprête à accueillir, pour sa réouverture saisonnière le 4 avril, plusieurs nouvelles attractions dont la Wild Tower, une tour de chutes libres rotative de vingt mètres de hauteur.

Une deuxième boutique et un troisième point de restauration sont également en train d’être construits, le tout pour un investissement de 2 millions d’euros. Pour la première fois, AnimaPark a également choisi de faire appel à une agence de communication pour se faire connaitre dans la presse. Une stratégie qui s’accompagne d’un changement de nom - AnimaPark devient AnimaPark Occitanie - et un changement de logo. « Nous souhaitons passer de 150.000 à 180.000 visiteurs par an », projette le directeur d’exploitation.

"Aller de l’avant"

Difficile de ne pas aborder l’événement dramatique de l’été dernier où un membre du personnel a trouvé la mort sur La Chenille. L’enquête a conclu que le manège n’avait pas de dysfonctionnement, mais le traumatisme a été tel pour les fondateurs que l’engin en question a été revendu. Aujourd’hui, Thierry Herault veut aller de l’avant. AnimaPark Occitanie recrute actuellement soixante CDD pour la période d’avril à novembre, et souhaite être reconnu comme "un acteur économique à part entière en Occitanie, qui contribue à la richesse du territoire, à la stratégie tourisme de Département et qui forme des stagiaires".

Sophie Arutunian

Sur les photos : en haut, Thierry Herault, nouveau directeur d’exploitation. Au milieu : le futur logo et croquis des nouvelles mascottes du parc. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.