Philippe Dessertine ne souffre pas d’éco-anxiété. L’économiste et enseignant [1] juge au contraire que la prise de conscience accrue du réchauffement climatique « causé en majeure partie par l’homme » est « une bascule historique » qui nous fait entrer « dans une période incroyable ».

« Cela nous amène à changer radicalement notre système économique. C’est une chose qui n’arrive que tous les mille ans ! », estime le médiatique économiste, que l’on peut voir souvent à la table des experts de l’émission C dans l’air, sur France 5. Son optimisme s’appuie sur « la confiance » qu’il porte en l’évolution de la science : « En dialoguant avec des scientifiques de nombreuses disciplines, on se rend compte que l’on est en train de vivre une rupture scientifique majeure. La maîtrise de plus en plus grande du Big data [2] ouvre de très nombreuses perspectives. L’analyse de la donnée pourrait permettre de vaincre rapidement le cancer ou la maladie d’Alzheimer. Et cela peut s’appliquer à plein d’autres domaines que la médecine et, notamment, pour rendre la planète plus vivable », s’enthousiasme Philippe Dessertine.

« Les Gafam sont en train de mourir »

Cette nouvelle donne dans les sciences rebattrait selon lui les cartes dans le monde économique. « Les Gafam [3] sont en train de mourir car ils n’innovent plus. L’innovation est du côté de la data, de intelligence artificielle comme avec ChatGPT [4], dont on parle beaucoup en ce moment. Or, cette innovation est portée par "une entreprise à but lucratif plafonné", ce qui montre bien que l’on est dans un autre état d’esprit que celui, très capitalistique, des géants du numérique », affirme l’enseignant-chercheur.

Parmi les autres raisons d’espérer, le chercheur voit d’un bon œil l’évolution de la mesure des indicateurs économiques des entreprises et du PIB : « Les données ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) vont être de plus en plus prises en compte. Ce qui va importer, ce n’est plus ce que tu produis mais comment tu le produis », résume l’économiste. Au final, Philippe Dessertine croit à « un monde moins centralisé, plus déconcentré ». « Il faut faire l’inverse de New York, qui était l’aboutissement de la logique de la révolution industrielle. Il faut, dans nos vies, nos villes et dans nos entreprises, plus d’horizontalité, des communautés interconnectées », avance le prospectiviste.

Matthias Hardoy

Sur la photo : L’économiste Philippe Dessertine lors de sa présentation d’Occitanie Innov 2023. Crédit : Ad’Occ - DR.