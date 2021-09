Occitanie. La Banque de France constate une reprise, mais plus lente qu’ailleurs

Commençons par une très bonne nouvelle. « La reprise économique est plus forte qu’attendue au niveau national. Nous en sommes à la quatrième révision à la hausse de la croissance qui devrait atteindre 6,3% cette année. Beaucoup d’entreprises, depuis trois mois, sont à 99% de leur niveau d’activité d’avant-crise », s’enthousiasme Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France.

Le rebond serait toutefois différent selon les secteurs. Certains auraient retrouvé leur niveau d’avant-crise (bâtiment, services aux entreprises, une bonne partie de l’industrie) et d’autres seraient en bonne voie, à 90-95%, (habillement, services à la personne, équipements électriques, etc.) alors que des filières sont plus en difficulté, à 70-80 % de leur niveau d’activité d’avant-crise (aéronautique, automobile, hôtellerie-restauration).

Le directeur régional pointe aussi « quelques bémols », notamment « des problèmes de recrutement et d’approvisionnement en matières premières », et une crainte pour l’avenir, à savoir « le manque de marges des entreprises, plus inquiétant que l’inflation ».

« Il n’y aura définitivement pas de vagues de faillites »

Vient ensuite la présentation par Pascal Robert, responsable du service études de l’organisation, de l’enquête de conjoncture réalisées auprès des chefs d’entreprises occitans [1].

« L’Occitanie est un peu en retrait de la tendance nationale, notamment à cause de l’impact fort de la crise sanitaire sur l’aéronautique, si importante dans notre région », souligne-t-il rapidement. Si le secteur est en croissance de 11%, il continue selon l’enquête de la Banque de France de détruire de l’emploi (-10% en termes d’effectifs). « Il y a plusieurs plans sociaux », rappelle Stéphane Latouche.

L’informatique est un autre secteur à voir son chiffre d’affaires augmenter (+10%) alors qu’il décrute (-2%). Même chose côté travaux publics, avec une hausse de la production de 5%, mais une baisse des effectifs de 2%. Dans le bâtiment, la production augmente de 8% et les effectifs restent stables.

Le directeur régional de la Banque de France veut retenir le positif de l’enquête : « Il n’y aura définitivement pas de vagues de faillites. » Seules 7% des entreprises d’Occitanie sont considérées comme fragilisées par la crise sanitaire actuellement selon la Banque de France. Au contraire, notamment grâce aux recours aux PGE, 74% affichent une augmentation de trésorerie.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Pascal Robert, responsable du service études, et Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France. Crédit : M.H.