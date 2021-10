Occitanie : Les citadins changent d’aire

Arguant d’un cadre de vie plus agréable et d’un retour en grâce des services de proximité, certains territoires attirent de plus en plus de familles. Cette tendance s’est accélérée avec la crise du Covid, en raison d’un télétravail facilité mais aussi d’une pression immobilière moindre. De jeunes citadins font ainsi le pari de quitter les centres urbains surchargés et de vivre plus proches de la campagne. Longtemps décriés, des bassins de vie d’Occitanie profitent de la tendance. Ils ont pour cela travaillé leur marketing territorial ou engagé des stratégies économiques qui se révèlent payantes. Face aux grandes métropoles, c’est la revanche des villes moyennes.