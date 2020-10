En Occitanie, 75 % des achats alimentaires en grandes surfaces

La dernière enquête de consommation édition 2020, menée par l’Observatoire économique de la CCI Occitanie, révèle un potentiel de dépenses annuelles des ménages de l’ordre de 33.450 millions d’euros en région. Dans le détail, le potentiel de dépense annuelle par ménage s’élève à 12.138 euros, contre 12.950 euros au niveau national.

Le principal poste de dépenses est à 51 % alimentaire. Suivent ensuite les postes d’équipement de la personne à 17 % et d’équipement du foyer à 14 %. Les grandes surfaces sont le circuit de distribution dominant, tant en alimentaire que non alimentaire, représentant 68 % des ventes. Enfin, seulement 8 % des dépenses sont réalisées en dehors de la région, principalement en matière d’équipement du foyer. Et, sans grande surprise, la vente en ligne capte 90 % de ce volume d’évasion.

