Occitanie. Un deuxième confinement moins douloureux pour l’économie

Après les lourdes conséquences du premier confinement, les résultats de l’enquête mensuelle de la Banque de France sur la conjoncture régionale étaient attendus. Et le directeur régional Stéphane Latouche a tenu à commencer par une relative bonne nouvelle : l’impact du deuxième confinement s’est révélé moins important au niveau national. La perte d’activité globale atteint 11% en novembre alors que l’on enregistrait une perte de 31% au printemps dernier. Dans certains secteurs, on a même quasiment retrouvé le nouveau d’activité d’avant-crise : c’est le cas notamment de l’industrie agroalimentaire, du bâtiment, de l’industrie pharmaceutique...

« L’écart de performance entre ceux qui ont poursuivi leur activité presque normalement -industrie, construction - et ceux qui ont dû fermer - restauration, activités de loisirs et culture - est important », résume le directeur régional de la Banque de France. Ceux qui aiment voir le verre à moitié vide ont toutefois matière à nourrir leur vision pessimiste dans les déclarations de Stéphane Latouche : « Nous sommes tout de même face à la récession la plus importante depuis la Seconde Guerre Mondiale ( -9%). Nous ne retrouverons pas le PIB d’avant-crise avant la fin 2022 et le niveau d’emploi avant 2023. Nous estimons que 800.000 emplois vont être détruits. Le taux de chômage devrait atteindre 10,7% en 2021. Il devrait diminuer et avoisiner les 9% en 2023. La dette publique va représenter 116% du PIB. »

Une deuxième vague moins rude

Malgré ce tableau d’ensemble peu réjouissant au niveau national, les résultats de l’enquête menée en Occitanie ne sont pas entièrement négatifs. Si, lors du premier confinement, la baisse de production était proportionnelle à la hausse des contaminations, le deuxième confinement - moins strict - a été moins rude pour l’économie occitane grâce au maintien en activité de nombreux secteurs.

La production industrielle (hors aéronautique) progresse ainsi légèrement au mois de novembre, portée par les industries agroalimentaires, électriques et électroniques. Les industriels sont cependant loin de tirer le maximum de leur outil de production alors que les carnets de commande, qui se reconstituent petit à petit, sont toujours inférieurs à la normale.

Dans le même temps, l’activité dans le BTP s’est stabilisée à un niveau élevé après une forte croissance lors du troisième trimestre, selon les données de la Banque de France. Cela s’inscrit dans un rattrapage du secteur, fortement pénalisé par l’arrêt des chantiers pendant le premier confinement. Les courants d’affaires des services marchands ont en revanche reculé, en particulier dans le secteur de la publicité ou dans l’hébergement-restauration, des secteurs qui alertent régulièrement sur leur difficulté.

Pour décembre, la prudence reste de mise selon les prévisions de la Banque de France. L’activité est plutôt orientée à la baisse dans de nombreux secteurs industriels et la stabilité devrait prévaloir dans les services marchands, hors hôtellerie-restauration, les établissements n’ayant pas pu rouvrir leurs portes.

Matthias Hardoy avec Paul Périé

Sur la photo : L’industrie agroalimentaire a repris ses activités quasiment comment avant la crise. Ici, une salariée de la société gersoise Crusta’C. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.