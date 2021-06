UGC plante son décor dans le quartier Toulouse Aerospace

Une date mais deux baptêmes du feu. Le 9 juin, le cinéma UGC jouait double. Installé dans le quartier de Toulouse Montaudran, à deux pas de la Halle de la Machine et de l’Envol des pionniers, il ouvrait ses portes au public dans un contexte particulier. Car, ce jour-là, sonnait aussi une nouvelle étape dans le déconfinement du pays. La jauge des salles obscures, réouvertes depuis le 19 mai après plusieurs mois d’arrêt en raison de la pandémie, était de 65% de la capacité initiale, avec un plafond à 5000 spectateurs.

Trois semaines après son ouverture, le directeur des lieux, Benoit Dubost, 38 ans, n’est pas inquiet. Peut-être que l’expérience de dix-neuf années passées dans le groupe UGC, à la direction des complexes dans les quartiers de La Défense (Hauts-de-Seine) et à Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, impose une certaine sérénité. « On est confiants. Car, pour la premières semaine d’ouverture, nous avons enregistré deux millions d’entrée en France », relativise Benoit Dubost. « Et puis, nous savons que la fréquentation fluctue. La météo peut jouer, les vacances scolaires aussi. À Noël, avec les dessins animés, elle est en hausse. »

Ce cinéma, visible depuis le périphérique toulousain, propose un choix éclectique de films : Les 2 Alfred de Bruno Podalydès, The Father du Français Florian Zeller ou encore Adieu les cons d’Albert Dupontel et Nomadland de Chloé Zhao.

400.000 entrées en 2022

La diversification est la clé de ce cinéma pour se différencier de son concurrent, le Gaumont Labège et ses seize salles, mais aussi pour attirer les spectateurs de l’est toulousain, les familles, les cadres et les étudiants principalement. « Notre programmation est large, elle va des blockbusters au cinéma d’auteur, en passant par les dessins animés. Et nous privilégions la version originale », souligne M. Dubost.

Imaginé par l’architecte parisien Pierre Chican, le cinéma UGC se compose de sept salles réparties sur deux étages et de 1330 places, dont 36 sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Avec 300 films par an, UCG Montaudran table sur 400.000 entrées en 2022. Si le prix d’une séance est fixé à 13,10 euros, des tarifs plus bas sont proposés pour les moins de 14 ans et 26 ans, notamment.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : Benoit Dubost, directeur du cinéma UGC Montaudran, situé dans le quartier Toulouse Aerospace.

Sur la deuxième photo : Le bâtiment, dont le montant de l’investissement n’est pas connu, abrite le cinéma et un parking aérien payant de 350 places. Crédits : Hélène Ressayres-ToulÉco.